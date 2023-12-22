 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Yerel seçimlere müstakil girme kararı alan ve CHP ile ittifak yapmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ''savaş ilanı'' sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, ''Muhalefete muhalefet yapmayız. İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

22.12.2023 - 20:00,  Güncelleme: 20:41
Abone Ol

CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da "Arka kapı diplomasisi" yürüttüğü iddialarına İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener sert karşılık vermiş ve "Şu an itibarıyla bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım, buyursunlar." demişti. Akşener'in o sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Nevşehir'deki temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Muhalefete muhalefet yapmayız. İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nevşehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

CHP lideri Özgür Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

"BARIŞ İLAN EDİYORUZ"

CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini duyuran Özel "Sürekli siyasette gerilim bekleyenlere, CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır, muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden muhalefetteki tüm partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz." dedi.

CHP lideri Özgür Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti'de, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi istifa krizleri yaşanırken, Akşener, partiden ayrılan bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çekmişti.

CHP lideri Özgür Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti lideri Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in sözlerine ilk yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti\'ye seslendi: Türkiye\'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Gündem
YORUMLAR (3)
  • Biyo Art: Daha geçen ay sokağa çağırdığın insanlarla mı barış yapacaksın? Yanıtla 4 1
  • Mert kursun : Kisaca ilk secimde rezil olmayalim diyor Yanıtla 9 2
  • Arzum Baskara: Ne anlatiyor yine ya Yanıtla 10 2

Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, Özgür Özel, Hacıbektaş, İYİ Parti, Türkiye, Gündem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gündem CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz - Son Dakika


21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Son Dakika
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:18:54. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement