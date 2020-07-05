CHP milletvekilleri AK Parti milletvekillerine cübbe ve dikiş seti verdi - Son Dakika

CHP milletvekilleri, TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti milletvekillerine cübbe ve dikiş seti verdi.



TBMM Adalet Komisyonu'nda Avukatlık Kanunu Değişiklik Teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç komisyonda konuşmasını tamamladıktan sonra CHP milletvekilleri AK Parti milletvekillerine avukat cübbesi ve dikiş seti verdi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanılabileceğini söyleyerek, avukat cübbesi ve makara dağıtıldığını, bu makaraları Türkiye'nin siyaseti ile daha yakından ilgilenen baro başkanlarına vermenin daha doğru olacağını ifade etti. - ANKARA