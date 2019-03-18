Son Dakika Haberleri: CHP Mitinginde 'Bozkurt' İşareti

CHP Mitinginde 'Bozkurt' İşareti

1 saat önce

- CHP mitinginde 'Bozkurt' işaretiHATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği miting de bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptı.

CHP Mitinginde 'Bozkurt' İşareti, System.String[]
- CHP mitinginde 'Bozkurt' işareti

HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği miting de bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği mitingde konuşma yaptığı sırada bazı mitinge katılan vatandaşlar, 'Bozkurt' işareti yaptı. Bunu gören Kılıçdaroğlu, ülkücülerin de mitingde olduğunu ve onlara soru sormak istediğini söyleyerek tank palet fabrikası ile ilgili Ülkücülere soru yöneltti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Ülkücü kardeşlerim de burada. Onlara bir şey sormak isterim. Bir memleketin silah fabrikaları o memleketin onurudur, gururu, namusudur. Eğer bir iktidar kalkar kendi silah fabrikasını tank palet fabrikasını, değeri 20 milyon dolar olan fabrikanın en büyük hissesini yüzde 49.9'unu Katar ordusuna pazarlarsa ben onlara milliyetçi demem, ben onlara ülkücü demem. Tank palet fabrikasını yabancı orduya vereceksin, bunu asla kabul etmem. Milliyetçilik, ülkücülük başımın üstüne. Kim bu bayrağa sahipse, kim bu bayrağı seviyorsa, kim silah fabrikalarının yabancı orduya satılmasına karşıysa işte o milliyetçidir, ülkücüdür" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Hatay, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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