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CHP'nin 96. kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda da kutlandı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96'ncı Kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı.

CHP'nin 96. kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda da kutlandı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96'ncı Kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı. Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törende CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören çelenk sunumunun ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in konuşmasıyla devam etti.


-Gürbilek: "CHP demokrasiye geçişin öncülüğünü yapmıştır"


CHP İlçe Başkanı Gürbilek konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin modern Cumhuriyetin temellerini atan yapı olduğunu belirterek "Köklerini Müdaafa-i Hukuk anlayışından alan ve çok partili demokrasiye geçişin öncülüğünü yapan partimiz, aziz milletimizin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği hukuki ve demokratik kazanımları koruma kararlığındadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı 96 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dünya tarihinde emperyalizme karşı en şanlı mücadeleyi veren vatansever yurttaşlarımıza ve siz partililerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadası, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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