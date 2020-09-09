CHP'nin kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı - Son Dakika

CHP'nin kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97'nci kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı.

CHP'nin kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97'nci kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı. Kutlamalar kapsamında CHP İlçe Başkanlığı binası önünden başlayarak Atatürk Meydanı'nın da son bulunan kortej yürüyüşüne aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu partililer yoğun ilgi gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "iki büyük eserimden biri" dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri CHP İlçe binası önünden hareket eden kortej yürüyüşü ile başladı. Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı boyunca devam eden yürüyüş Atatürk Meydanı'nda son buldu. Etkinlikler Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen çelenk koyma töreniyle devam etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlenen törene CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı ve Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende konuşan Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, "Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetin, demokrasinin ve devrimlerin teminatıdır. Partimiz 97 yıldır her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı yurttaşların hakkını savunmaktadır. Köklerini Müdafaa-i Hukuk anlayışından alan ve çok partili döneme geçişe öncülük yapan CHP, aziz milletimizin büyük mücadeleler sonucu kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinde yürümeye devam etmekteyiz. Dün olduğu gibi bugün de bizim kadrolarımız bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacaktır" dedi.

CHP İlçe Başkanı Gürbilek'in ardından konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek " İlk nizamnamesinde Türkiye'yi asri bir devlet haline yükseltmeyi amaçlayan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün hala aynı hedefle çalışmalarını sürdürmektedir. CHP'nin neredeyse bir asırdır ayakta olmasının en önemli sebebi günün şartlarını göz önünde bulundurarak politika üretmesidir. Türkiye'nin büyüme gösterdiği her dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ülke yönetiminde söz sahibidir. Emin olun bu bir tesadüf değildir. Partimiz her zaman demokrasiyi savunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek partili dönemden çok partili döneme geçmesine öncülük yapmıştır. Son dönemde partimize hem dıştan hem içten saldırılıyor. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberliğimizi korumalıyız" diye konuştu. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'nin kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda kutlandı - Son Dakika


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