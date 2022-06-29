CHP'nin TBMM Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu Üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile Görüştü

CHP'nin TBMM Dışişleri Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyeleri, bugün CHP Genel Merkezi'nde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Görüşmede 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme yapılarak, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin içinde bulunduğu mevcut durum ve ilişkilerin geleceği ele alındı" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Çeviköz, CHP'nin TBMM Dışişleri Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyelerinin bugün AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile CHP Genel Merkezi'nde görüştüğünü duyurdu. Çeviköz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"CHP'nin Avrupa Birliği perspektifinin de paylaşıldığı görüşmede 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme yapılarak, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin içinde bulunduğu mevcut durum ve ilişkilerin geleceği ele alındı."