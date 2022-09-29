Mustafa Adıgüzel'den TMO Genel Müdürü'ne 'Fındık' Tepkisi: "İş İşten Geçtikten Sonra Bedava Kahramanlık Yapıyor. Hadi Oradan" - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel'den TMO Genel Müdürü'ne 'Fındık' Tepkisi: "İş İşten Geçtikten Sonra Bedava Kahramanlık Yapıyor. Hadi Oradan"

29.09.2022 13:50

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın “Üreticimizin bize getireceği tüm fındığı depolarımıza almak için hazırlığımızı yaptık” açıklamasına tepki gösterdi. Adıgüzel, “Bu TMO, Ferrero’ya taşeronluk yapıyor, depoculuk yapıyor. İş işten geçtikten sonra, milletin elinde fındık kalmadıktan sonra çıkmış bedava kahramanlık yapıyor. Hadi oradan” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın "Üreticimizin bize getireceği tüm fındığı depolarımıza almak için hazırlığımızı yaptık" açıklamasına tepki gösterdi. Adıgüzel, "Bu TMO, Ferrero'ya taşeronluk yapıyor, depoculuk yapıyor. İş işten geçtikten sonra, milletin elinde fındık kalmadıktan sonra çıkmış bedava kahramanlık yapıyor. Hadi oradan" dedi.

Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, "Üreticimizin bize getireceği tüm fındığı depolarımıza almak için hazırlığımızı yaptık" diyen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı eleştirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"TMO Genel Müdürü, dün bir açıklama yapmış. Efendim, fındığı artık geri çevirmeyecekmiş, bütün fındığı alacakmış. E günaydın. Biz sezon öncesi demedik mi? 'TMO, çeşitli bahanelerle üreticiye eziyet yapma, tüm fındığı al' demedik mi? Böyle yapmadınız, üreticiyi geri çevirdiniz. Üreticiyi çeşitli bahanelerle zora soktunuz ve üretici gitti, serbest piyasaya fındığını verdi. ya milletin elinde fındık mı kaldı da şimdi bu açıklamayı yapıyorsun? Gelip milletten bu saatten sonra sen ne alacaksın? Dalda fındık yok, harmanda fındık yok. Herkes fındığını sattı, bizim TMO Genel Müdürü kahramanlık yapıyor. Neymiş efendim, çürüğü yüzde 3'ten 5'e, kırığı yüzde 5'ten 10'a, nemi 6'dan 6,5'e çıkarmışmış. ya kardeşim, şunu da söylesene. 'Nemi 6'dan 6,5'e yarım puan artırdım da kiloda iki lira kesinti yapıyorum', onu da söylesene. Biz, işte Fındık Kanunu'nun bir tek noktasında TMO'ya yer vermedik. Neden? Çünkü bu TMO, devletin kurumu gibi davranmıyor, üreticiye arka çıkmıyor. Bu TMO, Ferrero'ya taşeronluk yapıyor, depoculuk yapıyor. O yüzden biz, Fındık Kanunu'nda bir tek yer vermedik. İş işten geçtikten sonra, milletin elinde fındık kalmadıktan sonra çıkmış bedava kahramanlık yapıyor. Hadi oradan!"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, Ahmet Güldal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel'den TMO Genel Müdürü'ne 'Fındık' Tepkisi: 'İş İşten Geçtikten Sonra Bedava Kahramanlık Yapıyor. Hadi Oradan' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel'den TMO Genel Müdürü'ne 'Fındık' Tepkisi: "İş İşten Geçtikten Sonra Bedava Kahramanlık Yapıyor. Hadi Oradan" - Son Dakika
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