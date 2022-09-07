CHP'li Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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CHP'li Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Yaşamını Yitirdi

07.09.2022 11:07
CHP'li Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Yaşamını Yitirdi

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın annesi Raife Okay, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay'ın annesi Raife Okay, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

23'ncü Dönem CHP Ankara milletvekili ve Grup Başkanvekili olan, bugün ise Parti Meclisi üyeliği yapan Hakkı Süha Okay'ın annesi Raife Okay hayatını kaybetti. 14. Dönem CHP Konya Milletvekili Orhan Okay'ın eşi olan Raife Okay'ın cenazesi, yarın Kocatepe Camisinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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