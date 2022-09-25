Faik Öztrak: Duyduk Ki 'Gençler İlk Cep Telefonu ve Oyun Konsolu Alımında Ötv Ödemeyecek' Vaadimizi de Çalıyorlarmış. - Son Dakika
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Faik Öztrak: Duyduk Ki 'Gençler İlk Cep Telefonu ve Oyun Konsolu Alımında Ötv Ödemeyecek' Vaadimizi de Çalıyorlarmış.

25.09.2022 20:15
Faik Öztrak: Duyduk Ki 'Gençler İlk Cep Telefonu ve Oyun Konsolu Alımında Ötv Ödemeyecek' Vaadimizi de Çalıyorlarmış.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Duyduk ki ‘Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek’ vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz; bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz; bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak" dedi.

Faik Öztrak, AKP'nin 28 Ekim'de açıklayacağı Vizyon Belgesi'nde yer alacağı iddia edilen gençlere elektronik eşya alırken vergi avantajı sağlayacak düzenlemeye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 4 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı videoda, "Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak" demişti.

Faik Öztrak, CHP'nin Mart 2022'de yayınladığı 'Ucube Şahsım Rejiminin Kaybettirdikleri ve Çözüm Önerilerimiz" adlı çalışmayı bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Öztrak, paylaşımında şunları kaydetti:

"Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz; bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, ÖTV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak: Duyduk Ki 'Gençler İlk Cep Telefonu ve Oyun Konsolu Alımında Ötv Ödemeyecek' Vaadimizi de Çalıyorlarmış. - Son Dakika

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