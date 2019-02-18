Son Dakika Haberleri: CHP Sözcüsü Öztrak - İşsizlik ve Konut Satış Rakamları

CHP Sözcüsü Öztrak - İşsizlik ve Konut Satış Rakamları

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi Faik Öztrak'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi
Faik Öztrak'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:39 Kaynak: AA

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