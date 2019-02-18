CHP Sözcüsü Öztrak - İşsizlik ve Konut Satış Rakamları
1 saat önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi Faik Öztrak'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın salona gelişi
Faik Öztrak'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK
gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:39 Kaynak: AA
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