Öztrak: "13 yıl önceki milli gelir artık hayal oldu" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "Bu programda güven verecek, yatırımcıyı ülkeye çekecek istihdam ve gelir artışını sağlayacak hiçbir şey yok." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın ana hatlarıyla ilgili sunum yapıldığını belirten Öztrak, "Damat bakan Orta Vadeli Program ismini beğenmiyor. Yeni Ekonomi Programı ismini kullanıyor. Ama açıkladığı programın kanuni ismi Orta Vadeli Program'dır, kısaltması da OVP'dir." diye konuştu.

OVP'nin mali programla birlikte bütçe sürecini başlatan resmi bir döküman olduğunu ifade eden Öztrak, resmi dökümanların ismini de herkesin kafasına göre değiştiremeyeceğini, devlet ciddiyetinin de bunu gerektirdiğini söyledi.

Öztrak, OVP'nin bütçe sürecini başlattığı için mevzuatta ayrıntılı şekilde düzenlendiğini, ilgili kanuna göre, bu programın eylül ayının ilk hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirtti.

Programın henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını, bütçe sürecinin de kanunen başlaması gereken sürede başlamadığını ifade eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, ne var? Damat bakanın janjanlı bir power point sunumu var. Bu sunumda her yere bir 'yeni' kelimesi serpiştirilmiş. Önümüzdeki 3 yıl yeni dengelenme-yeni normal-yeni ekonomi üzerine inşa edilecekmiş. Damadın 2018'de ilk açıkladığı program da 'dengelenme-disiplin-değişim' diye başlamıştı."

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, ekonominin aile şirketi gibi yönetildiğini iddia etti. Orta vadeli programların çoğunun daha mürekkebi kurumadan kadük kaldığını, hiçbir hedefin tutmadığını savunan Öztrak, döviz kurlarının rekor üstüne rekor kırdığını belirtti.

"13 yıl önceki milli gelir artık hayal oldu"

Kur tahminleri daha işin başında geçersiz hale gelen bir programa nasıl güven duyulacağını soran Öztrak, şöyle devam etti:

"Damat bakanın 2023'e kadar verdiği milli gelir tahminleri ekonomimizdeki o vahim patinajı ve geriye doğru gidişi açıkça gösteriyor. Damada göre, milli gelirimiz 2020'de 702 milyar dolar, 2021'de 735 milyar dolar olacakmış.

2008'de milli gelirimiz ne kadardı? 783 milyar dolar. Yani gelecek yıl, milli gelirimiz 2008'deki seviyesini bile yakalayamayacak. Yani 13 yıl önceki milli gelir artık hayal oldu. Damat Bakanın verdiği rakamlar aslında AK Parti'nin 2023 hedeflerinin iflasının ilanıdır. Orta Vadeli Program'a göre 2023'te milli gelirimiz 875 milyar doları ancak bulacakmış. Peki, 2023 için hedef neydi? 2 trilyon dolar. İleride çocuklarımız, torunlarımız bugünleri, Türkiye'nin kayıp 10 yılı olarak anacak."

Açıklanan programın en zayıf yönlerinden birinin de istihdam olduğunu savunan Öztrak, 2019'da 2,5 milyon kişiye ilave istihdam sözü verildiğini, o günden bugüne iş sahibi 2 milyon 116 bin kişinin işini kaybettiğini belirtti.

Faik Öztrak, "Sayın Albayrak, siz göreve geldiğinizde dolar kuru 4 lira 53 kuruştu. Bugün 7 lira 80 kuruşa çıktı. Bu arada kuru tutmak için de son 1 yılda 120 milyar dolar rezerv erittiniz. Kontrol sizdeyse bu döviz kurları buralara nasıl geldi? Milletin 120 milyar doları yok yere nasıl heba edildi? Çocuk mu kandırıyorsunuz." diye konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarında millet için tek bir tedbirin olmadığını savunan Öztrak, "Hala salgının ciddiyetinin anlayamamışlar. Burada ekonomik buhran, pandemi yok. Programda oyun kurallarını değiştirecek, 'yaptıkları hataları anlamışlar artık yoğurdu farklı şekilde yiyecekler' dedirtecek hiçbir şey yok. Bu programda güven verecek, yatırımcıyı ülkeye çekecek istihdam ve gelir artışını sağlayacak hiçbir şey yok." iddiasında bulundu.

"Çocuklar uzaktan eğitimde ciddi sıkıntılar yaşıyor"

Öztrak, zor durumda olan esnaf için de tedbir bulunmadığını söyledi. Çiftçinin ürün desteklerinin bu yıl açıklanmadığını ifade eden Öztrak, çiftçinin bu yıla ait desteğinin salgın döneminde ilan edilmesini ve ödenmesini istedi.

Çocukların uzaktan eğitimde ciddi sıkıntılar yaşadığını, internet kotalarının bittiğini söyleyen Öztrak, programda öğrenciye sınırsız internet kotası verileceğine dair herhangi bir şeyin bulunmadığını kaydetti.

Öztrak, "Bu program, bu ucube rejimin ve bu ekibin Türkiye'nin dertlerine derman olamayacağını açıkça göstermiştir. En önemli delillerinden biri. Bu kifayetsiz ekip millete güven vermemektedir. Yeni koşullara uygun, durumun olağanüstülüğünü ve ciddiyetini kavramış bir programa ihtiyaç hala ortada duruyor." dedi.

Ülkede oyunun kurallarını değiştirecek, yeniden güveni sağlayacak politika ve stratejilerin ipuçlarını son kurultayda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde ortaya koyduklarını belirten Öztrak, Türkiye'yi neyin düze çıkaracağının belli olduğunu, bunların yeni siyasi bir iktidar, yeni ekonomi politikası, yeni ehliyetli kadro olduğunu dile getirdi.

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Yerlileştirme politikası kapsamında Türk lirası garantili alımlara başladık, garantili ihalelerde artık TL olacak.' diyor. Daha önce yapılan anlaşmalar için dövizle ödemeler ise devam ediyor. Yorumunuz ne olacak?" diye sorulması üzerine Öztrak, "Doğrusu budur. Doğrusu, garanti vereceksiniz bunun Türk lirası ile verilmesi, kur riskini herkesin taşımasıdır. Ama benim anlamadığım bir husus var. Neden bundan öncekileri Türk lirasına çevirmek için gayret göstermiyorlar?" dedi.

Öztrak, bundan önce verilen garantilerin de mutlaka Türk lirasına çevrilmesi gerektiğini ifade etti.