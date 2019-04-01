Son Dakika Haberleri: Chp, Tekirdağ'da Bir Belediye Daha Kaybetti

Chp, Tekirdağ'da Bir Belediye Daha Kaybetti

1 saat önce

CHP elindeki bir belediyeyi de DSP'ye kaptırdı.

Chp, Tekirdağ'da Bir Belediye Daha Kaybetti, System.String[]
CHP elindeki bir belediyeyi de DSP'ye kaptırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde CHP ile yarışan DSP'nin adayı, sandıkların yüzde 100'ün açılmasıyla seçimi kazandı.

Daha önce Tekirdağ'da 12-0 yapan CHP, AK Parti'ye kaptırdığı 3 belediyenin yanı sıra bir belediyeyi de DSP'ye kaptırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde CHP ile kafa kafaya giden DSP'nin adayı Hikmet Ata, sandıkların yüzde 100'ün açılmasıyla seçimi kazandı. DSP adayı Hikmet Ata, 6 bin 297 oy alarak yüzde 37.03, CHP'nin adayı İbrahim Uyan 6 bin 109 oy alarak yüzde 35.93, AK Parti'nin adayı Mithat Soylu ise 4 bin 467 oy alarak yüzde 27.27 oranında kaldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:50 Kaynak: İHA

Hikmet Ata, AK Parti, Tekirdağ, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi İmamoğlu "Onaylamıyorum" Demişti, Başakşehir'e Ne Olacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:55:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chp, Tekirdağ'da Bir Belediye Daha Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]