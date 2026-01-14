CHP ve CTP'den Kıbrıs İçin Dayanışma - Son Dakika
CHP ve CTP'den Kıbrıs İçin Dayanışma

14.01.2026 13:23
Özgür Özel, CTP ile dayanışmanın Kıbrıs sorununa ortak bakış açılarıyla sürdüğünü belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Kıbrıs sorununa aynı perspektiften bakan, dünyada insanların siyasetten beklentilerine aynı bakış açısıyla çözüm üreten, aynı niyetle siyasete girmiş insanlar olarak dayanışmamızı sürdürüyoruz." dedi.

Özel, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştü.

Basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, "Dayanışma içerisindeyiz. Kıbrıs sorununa aynı perspektiften bakan, dünyada insanların siyasetten beklentilerine aynı bakış açısıyla çözüm üreten, aynı niyetle siyasete girmiş insanlar olarak dayanışmamızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, hakkındaki soruşturma sebebiyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık ile Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine, "Murat Çalık'ın ve Tayfun Kahraman'ın hastalığı, cezaevi şartlarında beklenilecek bir hastalık değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yazılan doktor raporunun tahliye için yeterli olduğunu savunan Özel, "Şimdi yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı. Yüreğimiz ağzımızda yine laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz. Dünkü fotoğraf karesini görüp de yüreği sızlamayan yoktur. Murat Çalık'ın annesinin halini görüp de yüreği sızlamayan yoktur. İddianamedeki iddialara bakıldığında Murat Çalık'ın beraat edeceği ortada. Bir yerden sonra aklıselimin, vicdanın hakim olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için yaşamsal öneme sahiptir"

İncirli ise CHP'nin ve CTP'nin, Sosyalist Enternasyonal'a üye iki kardeş parti olduğunu, iki partinin ortak eksende çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

CTP olarak, Türkiye ile ilişkilerine çok büyük önem verdiklerini vurgulayan İncirli, "Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için yaşamsal öneme sahiptir ve bu ilişkilerimizin güçlü olması, karşılıklı saygıya dayalı olması, CTP'nin üzerinde çok büyük hassasiyetle durduğu bir konudur." sözlerini sarf etti.

Sıla Usar İncirli, Doğu Akdeniz'de hızla değişen bir jeopolitik yapının bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki jeopolitik değişim, bize, Kıbrıs'ın bir kez daha bölgesel barış açısından ve bölgesel istikrar açısından çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. CTP olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tufan Erhürman'ın, Kıbrıs sorununun çözüm sürecindeki siyasi pozisyonu ve ortaya koyduğu çabaları destekliyoruz. Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor. Müzakere yoluyla kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının hem adamız açısından hem bölge açısından hem de istikrar ve barış açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA

