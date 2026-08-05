CHP'li belediye başkanı, AK Partili yöneticilerle Bakan Kurum'u ziyaret etti - Son Dakika
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CHP'li belediye başkanı, AK Partili yöneticilerle Bakan Kurum'u ziyaret etti

CHP\'li belediye başkanı, AK Partili yöneticilerle Bakan Kurum\'u ziyaret etti
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CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Gölbaşı'nda hayata geçirilmesi planlanan projelerin ele alındığı görüşmede, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan'ın da yer alması dikkat çekti.

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Odabaşı'na AK Partili il ve ilçe yöneticilerinin de eşlik etmesi dikkat çekti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde planlanan çalışmalara yönelik gerçekleştirilen ziyarette sürpriz isimler yer aldı. CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın Bakan Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmeye; AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da eşlik etti.

GÜNDEMDE GÖLBAŞI PROJELERİ VARDI

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, görüşmenin odak noktasının Gölbaşı'nda hayata geçirilmesi planlanan projeler olduğunu belirtti. İlçeye gösterilen ilgi ve projelere verilen destekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Odabaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’u; AK Parti Ankara İl Başkanı Sn. Hakan Han Özcan ve Gölbaşı İlçe Başkanı Sn. Selim Akceylan ile birlikte ziyaret ettik. İlçemize gösterdikleri yakın ilgi ve hayata geçireceğimiz projelere verdikleri değerli destekler için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

CHP'li belediye başkanı, AK Partili yöneticilerle Bakan Kurum'u ziyaret etti

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Son Dakika Gündem CHP'li belediye başkanı, AK Partili yöneticilerle Bakan Kurum'u ziyaret etti - Son Dakika

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