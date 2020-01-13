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Ci Group Buca Atatürk Stadı'na taşınacak
6 saat önce
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Ci Group Buca, Atatürk Stadı'na taşınacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Ci Group Buca, Atatürk Stadı'na taşınacak. Başkan Cihan Aktaş, Yeni Buca Stadı'nda zemin iyileştirme çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Zemini tamamen kaldırıyoruz. Bu işlemin tamamlanması 2 ayı bulacak. Bu süre içinde iç saha maçlarımızı Atatürk Stadı'nda oynayacağız. Sezon sonuna doğru ise stadımıza döneceğiz. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan diğer takımımız Bucaspor için de stat bakıyoruz" açıklamasını yaptı.
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