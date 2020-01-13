Ci Group Buca Atatürk Stadı'na taşınacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ci Group Buca Atatürk Stadı'na taşınacak - Son Dakika Spor

Ci Group Buca Atatürk Stadı'na taşınacak

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Ci Group Buca, Atatürk Stadı'na taşınacak.

Ci Group Buca Atatürk Stadı'na taşınacak, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Ci Group Buca, Atatürk Stadı'na taşınacak. Başkan Cihan Aktaş, Yeni Buca Stadı'nda zemin iyileştirme çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Zemini tamamen kaldırıyoruz. Bu işlemin tamamlanması 2 ayı bulacak. Bu süre içinde iç saha maçlarımızı Atatürk Stadı'nda oynayacağız. Sezon sonuna doğru ise stadımıza döneceğiz. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan diğer takımımız Bucaspor için de stat bakıyoruz" açıklamasını yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
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