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Ci Group Buca istikrarı yakalayamadı

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son olarak evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, sezon başından bu yana 3'üncü teknik direktörünü göreve getirse de bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı.

Ci Group Buca istikrarı yakalayamadı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son olarak evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, sezon başından bu yana 3'üncü teknik direktörünü göreve getirse de bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı.

Sezon başında Başkan Cihan Aktaş'ın 3'üncü Lig'teki Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını satın almasıyla kurulan ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Ci Group Buca'da 15 hafta sonunda 3 farklı teknik adam görev yaptı. İlk olarak Ercümend Coşkundeniz'le startı veren sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı 3'üncü hafta sonunda görevinden ayrıldı. Coşkundeniz'in yerine dümene Nihat Balan geçti.

Ancak Nihat Balan da 9 hafta çalıştıktan sonra Buca ile yollarını ayırdı. Cihan Aktaş, Balan sonrası bu kez Ersin Aka ile anlaşma sağladı. Fakat sarı-lacivertliler Aka yönetiminde de çıktığı 2 maçı kazanamayıp zirvenin 11, Play-Off hattının ise 4 puan gerisinde kaldı. Ligde sadece 6 galibiyet elde eden Buca, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan toplayabildi. Mutlak şampiyonluk hedeflerken 9'uncu basamakta yer alan Buca, kalan 2 haftada Silivrispor (D) ve Düzcespor'la oynayacak. İzmir ekibinde alınan kötü sonuçların ardından kaleci Ceyhun, Cafercan, Muhammed ve Tayfur süresiz kadro dışı bırakılmıştı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Cihan Aktaş, Karaköprü, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:15 Kaynak: DHA
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