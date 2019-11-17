Son Dakika Haberleri: Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1
Son Dakika Spor Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1

6 saat önce

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Selim Konukçu (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (x) - Ufuk (x), Doğan (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Enes (xxx), Osman (xx), Cuma (x) (Dk. 76 Bertuğ x), İsa (xxx), Mustafa (x) (Dk. 76 Muhammed x), Cafercan (x) (Dk.

Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1, System.String[]

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Selim Konukçu (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (x) - Ufuk (x), Doğan (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Enes (xxx), Osman (xx), Cuma (x) (Dk. 76 Bertuğ x), İsa (xxx), Mustafa (x) (Dk. 76 Muhammed x), Cafercan (x) (Dk. 67 Tayfur Emre x), Gökhan Erdöl (xx)

YENİ ORDUSPOR: Cantuğ (x) - Altan (xx), Burak (xx), Göksu (x), Kemal (xx), Ömer (x) (Dk. 76 Mert x), Ahmet (xx) (Dk. 88 Yunus), Adem (x), Yasin (x) (Dk. 73 Sergen x), Cevatcan (xx), Tevfik (x)

GOLLER: Dk. 22 İsa (Buca) -  Dk. 49 Burak (Orduspor)

SARI KARTLAR: İsa, Enes, Osman (Buca) - Cevatcan, Altan, Göksu, Cantuğ (Orduspor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off yarışı veren Ci Group Buca evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Orduspor'la 1-1 berabere kaldı. Buca ekibinin golünü 22'nci dakikada İsa atarken, konuk takımın golü 49'uncu dakikada Burak'tan geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 20 puana, Ordu temsilcisi ise 13 puana ulaştı. Teknik direktör Nihat Balan'ın geçen hafta istifa etmesinin ardından yeni bir teknik adamla henüz anlaşmayan Ci Group Buca'yı hafta içinde sportif direktörlük görevine getirilen Tolga Doğantez saha kenarından yönetti.

18'inci dakikada ev sahibi ekipten Enes'in soldan ortasında savunmada Göksu'nun ters kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

22'nci dakikada Buca öne geçti. Cuma'nın pasıyla topla buluşan İsa, ceza sahasına girerek plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

49'uncu dakikada konuk ekipden Burak, karşı karşıya kaldığı kaleci Ceyhun'u geçtip topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

63'üncü dakikada Ci Group Buca'da Gökhan Erdöl'ün ceza sahası içinden düzgün vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sonuçlandı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı
MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı Fenerbahçe Beko deplasmanda TOFAŞ'ı 82-76 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:48:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]