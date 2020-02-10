Ciara Fırtınası Avrupa'yı etkisi altına aldı - Son Dakika

Avrupa'da etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok Avrupa ülkesi uçak ve tren seferlerini iptal ederken, Fransa'da 1 kişi hayatını kaybetti.



Avrupa'da etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok Avrupa ülkesi, uçak ve tren seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



İskoçya'da fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. İskoçya dağlarında fırtınanın şiddetinin saatte 180 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi.



Britanya Meteoroloji Servisi su baskınları, devrilen ağaçlar ile fırtınanın savurduğu parçalar ve kıyı bölgelerinde şiddetli dalgalar meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Çok sayıda feribot seferinin fırtına yüzünden iptal edildiği duyuruldu.



Belçika'ya da ulaşan Ciara Fırtınası'nın 24 saat boyunca ülke genelinde etkili olacağı ifade edildi. Ülkede fırtınanın saatteki hızının 130 kilometreye kadar çıkacağı duyurulurken başkent Brüksel'de 60 civarında uçuş iptal edildi. Ülkenin bazı kesimlerinde fırtına nedeniyle çok sayıda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Polis, halkı zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarırken, dışarı çıkan vatandaşların özel araç yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmesi istendi.



Hollanda'da meteoroloji servisleri tatile çıkan karavan ve benzeri araç sürücülerine yola çıkmamaları yönünde tavsiyede bulundu. Amsterdam- Schiphol Havalimanı'nda 120 uçuşun iptal edildiği açıklandı.



Fransa'nın kuzey bölgesinin bazı kesimlerinde turuncu alarm verildi. Meteoroloji servisi 42 ilde alarm verirken fırtınanın bugün de etkisini sürdüreceğini bildirdi. Fırtınanın hızının yer yer saatte 110 kilometre ile 140 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Fırtına nedeniyle demir yolu, deniz yolu ulaşımı ve uçak seferlerinde aksamalar yaşandığı bildirildi. Saatte 140 kilometre hızla ilerleyen fırtına, ağaçlarının devrilmesine neden olurken Paris'in banliyö bölgesinde scooter kullanan bir adamın düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Beauvais Havaalanı'nda tüm uçuşların askıya aldığı duyuruldu. Ayrıca ülkenin bazı yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.



Almanya'da ise Sabine adı verilen fırtına, ülkenin kuzeyi ve merkezinde etkili oldu. Meteoroloji servisi tarafından ülkenin güneyini de aynı şekilde vurabileceği konusunda uyarı yapıldı. Demir yolları kuruluşu Deutsche Bahn, tren seferlerinde aksama olduğunu, aksamaların sayısında artış beklenildiğini açıkladı. Özellikle demir yolu raylarının üzerine ağaç düşme ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Frankfurt ve Berlin havalimanlarının da fırtınadan etkileneceği bildirildi. - PARİS