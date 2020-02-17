Çiçekdağı ilçesine bağlı 8 köyün içme suyu sorunu çözüldü - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesine bağlı 8 köyünün içme suyu sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin 2 milyon lira maliyetli yeni içme suyu hattı yapım işinin tamamlandığını ifade ederek, Acı, Kabaklı, Konurkale, Kaleevci, Bozlarevci, Gölcük, Boğazevci ve Çiçekli köylerinin içme suyuna kavuşturulduğunu dile getirdi.

Sondaj çalışmasının Akçakent ilçesinde yapıldığını ve 59 kilometrelik terfi hat çalışmasının 90 günde tamamlandığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Çiçekdağı ilçemize bağlı 8 köyümüzde vatandaşlarımız yıllardır yetersiz içme ve kullanma suyu sorunu yaşadıkları için, bu problemi İl Özel İdaremiz öncülüğünde çok yoğun gayretlerimiz sonucu gidermiş bulunuyoruz. Yaklaşık 1800 kişinin yaşadığı bu 8 köyümüzün içme suyu sıkıntısının tamamen çözülmesi bizim için son derece önemlidir. Sondaj çalışmaları, su depoları, toplama kazanı, terfi binası ve enerji nakil hatları gibi yapılan üst yapılar ile Özel İdaremize bağlı Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğümüz çok özverili çalışmalar yaptı. Bu işimizde yeni tesislerin de yapımı ile saniyede 7 litre su pompalanmış olacak."

Kendirli, içme suyu sorununun çözümünde destek veren Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.