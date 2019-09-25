Son Dakika Haberleri: Cide'de patpat kazası can aldı: 1 ölü
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Cide'de patpat kazası can aldı: 1 ölü

8 dakika önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Cide'de patpat kazası can aldı: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde patpat diye tabir edilen tarım aracıyla yaşanan kazada Aydın Kurban (28) hayatını kaybetti. Bahçesinden elma toplayan genç adam, topladığı elmaları evine getirirken kullandığı patpatın hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan kazada ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aydın Kurban Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaralı Aydın Kurban hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Aydın, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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