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397 kiloluk yaban domuzunu avladı - Son Dakika

397 kiloluk yaban domuzunu avladı

Antalya'da, çiftçi Enes Altıntaş, bahçesine zarar verip köpeğine saldırdığını öne sürdüğü yaban domuzunu ruhsatlı tüfeğiyle öldürdü. Yaban domuzunun 397 kilo ağırlığında olduğunu söyleyen Altıntaş, ''Yaklaşık 7-8 senedir peşindeydim. Her gece 3-4 saat bekliyorduk, köpeğime saldırınca vurdum'' dedi.

397 kiloluk yaban domuzunu avladı
28.11.2023 - 10:57,  Güncelleme: 11:06
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Enes Altıntaş (27), Kızılbel mevkisindeki evinde 25 Kasım akşamı, iddiaya göre, köpeğine saldıran iki domuza, av tüfeğiyle ateş edip birini vurdu. Altıntaş, vurduğu domuzun 20 yaşlarında ve 397 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Bahçesine zarar veren 397 kiloluk yaban domuzunu öldürdü: 7-8 senedir peşindeydim

"6 EL ATEŞ ETTİM"

Enes Altıntaş, "Evimin önündeki kayısı bahçesinde domuzlar köpeğime saldırdı. Aksaray malaklısı köpeğimin havlama sesiyle dışarı çıktım, 2 azılı domuzun köpeğime saldırdığını fark edince, hemen ruhsatlı tüfek tesisatımla evimin arka tarafından üstlerine dolaştım. 6 el tek kurşunla ateş ettim. Yarayı alınca üzerime koşmaya başladı. Mermim bitti eve doğru kaçmaya başladım. Peşimi bırakıp bahçeden uzaklaştı. Biri yaralandı, diğeri öldü." dedi.

Bahçesine zarar veren 397 kiloluk yaban domuzunu öldürdü: 7-8 senedir peşindeydim

"BAHÇEME ÇOK ZARAR VERDİLER"

Altıntaş sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 7-8 senedir bu 2 domuzun peşindeydim. Çünkü evimin önündeki kayısı bahçemde yaklaşık 150 fidanımı yediler. Bahçeme çok zarar vermişlerdi. Her gece 3-4 saat bekliyorduk, vuramadık ama en son köpeğime saldırınca vurdum."

Enes Altıntaş, öldürdüğü domuzu uygun bir yere gömdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

Elmalı, Çiftçilik, Tarım, Doğa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 397 kiloluk yaban domuzunu avladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 397 kiloluk yaban domuzunu avladı - Son Dakika
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