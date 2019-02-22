Çiftçi, "Çayırova Hizmetin En Güzeline Layık"

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çiftçi'ye programlarda AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ve parti yöneticileri eşlik etti. Çiftçi, esnaflarla sohbet edip dert ve sıkıntılarını dinleyerek not alırgken, yolda gördüğü çocuklara da boyama kitapları hediye etti.

ÇAYIROVA BİR MOZAİK

Esnaflarla sohbetinde önemli mesajlar veren ve destek isteyen AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Uzun yıllar yaşadığı Çayırova'nın farklı renk ve kültürlerin yaşadığı adeta bir Türkiye mozaiği olduğunu belirterek, "Çayırova'nın birlikte havasını teneffüs edip ve suyunu içiyoruz. Çayırova halkının en iyi hizmeti alabilmesi için gece gündüz demeden çalışacağız. Halkımız hizmetin en güzeline layık" dedi.

GELECEK NESİLLER İÇİN

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, 2004 yılından bugüne belediyeyi AK Parti'nin yönettiğini ve birçok hizmetler yapıldığını belirterek, Hizmetlerin 31 Mart'tan sonra da artarak devam edeceğini, amaçlarının mutlu huzurlu yaşanabilir bir Çayırova inşa ederek gelecek nesillere en büyük mirası bırakmak istediklerini kaydetti.