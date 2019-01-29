Son Dakika Haberleri: Çiftçilerden Çin Çekirdeği Tepkisi

Çiftçilerden Çin Çekirdeği Tepkisi

57 dakika önce

DENİZLİ'nin Baklan ilçesindeki çiftçiler, Çin'den ithal edilen siyah ayçiçeği çekirdeği nedeniyle ürettikleri beyaz çekirdeğin ellerinde kaldığını söyleyip tepki gösterdi.

Çiftçilerden Çin Çekirdeği Tepkisi, System.String[]
DENİZLİ'nin Baklan ilçesindeki çiftçiler, Çin'den ithal edilen siyah ayçiçeği çekirdeği nedeniyle ürettikleri beyaz çekirdeğin ellerinde kaldığını söyleyip tepki gösterdi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Baklan ilçesini ziyaret etti. İlçe sakinleriyle bir araya gelen Sancar, sorun ve sıkıntıları dinledi. Ürettikleri beyaz ayçiçeği çekirdeğini satamadıklarını söyleyen çiftçiler, bu yıl Çin'den ithal edilen siyah çekirdeğe dikkat çekti. Ürettikleri ayçiçeği çekirdeğinin ellerinde kaldığını söyleyen çiftçiler, çuval dolusu ürünlerini yere döktü. Milletvekili Sancar, çiftçilere, sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.

Milletvekili Sancar, "Baklan ilçemizde ayçiçeği çekirdeği para etmediği için mağdur olan çiftçimizin sorunlarını biliyoruz. Çiftçimiz ve üreticimizin dertlerine derman olabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Her platformda onların sorunlarını dile getiriyor ve çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Ancak patatesi, soğanı 6 liradan, çekirdeği 2 liradan sattıran Tarım Bakanını istifaya davet ediyoruz" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

Milletvekili, Denizli, Baklan, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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