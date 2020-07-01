Çiftçinin 63 bin lirasını polis kurtardı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde altın kaçakçılığı bahanesiyle 63 bin lirası dolandırılmak istenen çiftçiyi polis kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, kendisini telefonda yetkili bir kişi olarak tanıtan şahıs, Elmalı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan H.K'yi arayarak, isminin altın kaçakçılığına karıştığını söyledi. Çiftçi H.K'yi defalarca arayarak rahatsız eden telefon dolandırıcısı, alın teriyle biriktirdiği altınları bozdurmasını istedi.



Telefon dolandırıcısının ikna ettiği çiftçi H.K. kendisine ait altınları, Malkara ilçe merkezindeki bir kuyumcuya gidip 63 bin liraya bozdurdu. Bu sırada kendisine ulaşamayan yakınları, polis ve jandarmadan yardım istedi.



Malkara'da olduğu tespit edilen çiftçi H.K, polisin araya girmesiyle 63 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtardı. - TEKİRDAĞ