Çifte Bela - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

"Çifte Bela"

Marcus H. Rosenmüller'in yönetmen koltuğunda oturduğu; Luis Vorbach, Jona Gaensslen, Margarita Broich, Marie Leuenberger ve Serkan Kaya'nın oynadığı "Çifte Bela"; keşfettiği sihirli bir ayna ile ödev ve sorumluluklar gibi istemediği şeyleri yaptırabileceği ikizine kavuşan Frido'nun, sihirli aynayı yakın arkadaşı Emil'e göstermesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.