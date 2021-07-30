Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor

Beşiktaş, Valentine Rosier'i İstanbul'a getirdi. Şimdi sırada Rachid Ghezzal var. Bu iki futbolcunun maliyeti yaklaşık 20 milyon euro gibi bir bedele dayanıyor. Buna bonservis ve maaşlar dahil. Ancak bu iki transfer limitleri zorladı. Üstelik Vida, Ljajic, N'Koudou gibi maliyeti bütçeyi sarsan futbolcular da var. Özellikle Ljajic bir hayli can sıkıyor.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Skorer'in haberine göre senelik 3.5 milyon euro maliyeti olan Ljajic, sözlemesini Beşiktaş'ta tamamlamak istiyor.

GENOA'YI REDDETTİ

İtalyan ekibi Genoa'nın senelik 1,7 milyon euroluk maaş teklifini Sırp futbolcu geri çevirdi. Parasını bırakmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.