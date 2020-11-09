Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu - Son Dakika

BALIKESİR'in Havran ilçesinde çiftlik çalışanı S.E., Edremit Devlet Hastanesi 'nde doktor olan patronu Ayhan Ağaoğlu'nu, iddiaya göre istediği yemeği geç getirdiği için pompalı tüfek ile bacaklarından vurdu.

Edremit Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Ayhan Ağaoğlu'na ait Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükşapçı Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan S.E., patronundan kendisine yemek getirmesini istedi. İddiaya göre yemeğini geç getirdiği için Ağaoğlu ile tartışmaya başlayan çalışanı S.E. sözlü tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle patronunu bacaklarından vurdu. Öfkesi dinmeyen S.E., arazi taşıtıyla bağ evini yıkmaya çalıştı.

Olayın duyulmasından sonra bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doktor Ağaoğlu, Edremit Özel Hastanesi'nde ameliyata alınırken, şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Doktor Ayhan Ağaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

- Havranbalıkesir