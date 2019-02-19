Son Dakika Haberleri: Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı

Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı

22 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Yolüstü köyü Ekinlik mezrası yolu ekiplerin iki gün süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Yolüstü köyü Ekinlik mezrası yolu ekiplerin iki gün süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu ilçeye bağlı Ekinlik mezrası yolu ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


Ekipler, kepçe ve greyderlerle yaklaşık 13 metre yüksekliğindeki çığı temizlemek için çalışma başlattı.


Kapanan mezra yolu, ekiplerin iki gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Yolüstü, Batman, Sason, Güncel
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