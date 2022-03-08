"Çığ Projesi", Bozdağ hasretini sona erdirecek - Son Dakika

"Çığ Projesi", Bozdağ hasretini sona erdirecek

Çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi, önümüzdeki sezona hazırlanıyor

İZMİR - Belirli aralıklarla iki kez çığ tehlikesi nedeniyle ile kapanan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, 'Çığ Projesi' sayesinde önümüzdeki sezon yeniden açılmaya hazırlanıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'ın bin 540'ıncı metresinde İzmir İl Özel İdaresince kayak merkezi yapılarak 1998 yılında hizmete açılmıştı. İzmir ve çevre illerden çok sayıda vatandaş Bozdağ Kayak Merkezine akın ediyordu. Ancak tesis, belirli aralıklarla çığ tehlikesi meydana gelince İzmir Valiliği tarafından iki kez kapatılmıştı. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen Bozdağ Kayak Merkezi için bu kez 'Çığ Projesi' hazırlandı. Bu kapsamda 9 sıra halinde 4'er metre yüksekliğinde çelik setler ile zirveye rüzgar perdeleri yapıldı. Ayrıca iki de çığ biriktirme havuzu inşa edildi. Pistlerin ve konaklama tesisinin de tamamlanması ile Bozdağ Kayak Merkezi, önümüzdeki sezonda misafirlerini yeniden güvenli bir şekilde ağırlayacak.

"Yılın 12 ayı kullanılabilecek"

Kayak merkezinin Ödemiş ilçesi için çok önemli olduğunu belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bozdağ, en yüksek ve en çok kar tutan dağımız. Daha önce yapılan tesisimizin bulunduğu yerde çığ tehlikesi mevcuttu ve bu sebeple tesis kapanmıştı. Geçen yıldan itibaren çığ önlemleri alındı. Şu anda iyi bir şekilde kayak yapılması için pistler hazırlanıyor. Bu pistler tamamlandığında kayakseverler ve kayak yapmayı isteyen herkes bu sporu bölgede yapabilecek. Bozdağ Kayak Merkezi, aynı zamanda eğlence ve dinlenme merkezi de olacak. İşletmeci, bakanlıktan aldığı izinler doğrultusunda bu konuda çalışmalar yapıyor. Bölge, yılın 12 ayı kullanılabilecek bir tesisin olması için hazırlanıyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi olarak merkeze giden ulaşım yolunun sağlıklı olması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Alternatif bir yol açarak trafik sıkışıklığını önlemeyi planlıyoruz" dedi.

" Birgi, Bozdağ ve Gölcük, bir bütün"

Bozdağ Kayak Merkezinin İzmir turizmine katkıda bulunacağını kaydeden Başkan Eriş, "Çevre illerden de bölgemize gelen çok sayıda kişi var. Birgi, Bozdağ ve Gölcük, bir bütündür. Turizm açısından kayak merkezi bu sebeple çok önemli. Bu yıl Allah bize çok güzel kar verdi. Gelecek yıla hazırlık için bize büyük görev düştü. Bozdağ'a gelenler kayak sporunun yanı sıra kış sebze ve meyvelerinden yiyebilir, meşhur köpük helvamızı ve peynirimizi deneyebilir. Kamp yapılarak doğal güzellikleri tadabilir. Kayak merkezi açıldığında Ödemiş'teki esnaflar da kazanacak. Misafirlerimiz Bozdağ'ın yanı sıra Birgi ve Gölcük'ü de gezebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Valimizin, Kaymakamımızın çabaları ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Onların desteği ile biraz daha hızlı yol aldığımızda önümüzdeki sezonda Bozdağ'da vatandaşlarımızın kayak yapabileceği, dinlenebileceği güzel bir ortam hazırlanmış olacak" diye konuştu.

Beyaz örtü ile kaplı Bozdağ'ın eşsiz görüntüsü, havadan da görüntülendi.