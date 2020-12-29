Çığ şehidi Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.

Göksun Devlet Hastanesi morgundan öğle saatlerinde alınan şehit Ali Özdemir'in naaşı, ilk olarak Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Bayram ve Kamer Özdemir çiftinin 4'ü kız 6 çocuğundan en küçüğü olan Ali Özdemir'in cenazesi, dua edilip, helallik alınmasının ardından Çağlayan Mezarlığı'na getirildi.