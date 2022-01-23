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Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı - Son Dakika

Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı

23.01.2022 21:46

- Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı TEDAK Başkanı Aydın Atasoy: "13 sene oldu hala acımız içimizde;

- Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı

TEDAK Başkanı Aydın Atasoy:

"13 sene oldu hala acımız içimizde; ne o arkadaşlarımızı unutacağız ne acımızı unutacağız"

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay:

"Temenni ediyoruz ki böyle bir elim kazayla bir daha karşı karşıya kalmayız"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında 13 yıl önce yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden 10 doğa tutkunu düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'yi ve dağcılık camiasını yasa boğan talihsiz kazanın ardından her yıl hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programları kapsamında Zigana dağında yürüyüş ve anma etkinliği düzenlendi.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyona Jandarma Arama Kurtarma üyeleri, çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Zigana dağı geçidinden Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtına kadar tipi altında yürüyen sporcular anıt önüne geldikten sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın okudu.

"13 sene oldu hala acımız içimizde. Ne o arkadaşlarımızı unutacağız ne acımızı unutacağız"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut'un tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua yaptırdığı etkinlikte konuşan TEDAK Başkanı Aydın Atasoy, "Bu elem dolu felaketin yıldönümünde acımızı paylaşmak için buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan 13 yıl önce 25 Ocak 2009 tarihinde TEDAK kulübü olarak yine Zigana'ya yürüyüş yapmıştık. O gün Kadırga'ya doğru gidecektik. Yarım saat yürüdükten sonra güneş görmeyen kuytu bir yerde yürürken hemen yukarısından gelen kar yarılarak çığ oluşturdu ve bu olayda 10 arkadaşımızı kaybettik. Çığ sonrasında bütün Türkiye buraya aktı, devletimizin tüm kurumları buradaydı fakat çığ altında kalanları kurtaramadık. O gün bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Onların tek amacı burada güzel bir yürüyüş yapmaktı. 13 sene oldu hala acımız içimizde. Ne o arkadaşlarımızı unutacağız ne acımızı unutacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine" dedi.

"Temenni ediyoruz ki böyle bir elim kazayla bir daha karşı karşıya kalmayız"

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ise 13 yıl önce burada yürüyüş faaliyeti gerçekleşirken elim bir çığ hadisesi neticesinde bu dağlara sevdalı 10 dağcıyı kaybettiklerini hatırlatarak, "Bir kez daha burada olayın tanıklarıyla birlikte acılarını paylaşıyoruz. Dağcılık camiasına tekrar başsağlığı diliyorum. Zigana coğrafyası yazıyla kışıyla muhteşem bir coğrafya. Bu tür elim bir hadisenin burada gerçekleşmesi üzücüydü. Temenni ediyoruz ki böyle bir elim kazayla bir daha coğrafyamızda, hiçbiryerde karşı karşıya kalmayız. Bu dağlara sevdalı olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü üyesi 17 kişi çığ altında kalmış, olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dr. Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Dr. Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti.

Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı
Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı
Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı

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Mücahit Atalay, Toros Dağları, Gümüşhane, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çığ şehitleri 13.yılında Zigana dağında anıldı - Son Dakika
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