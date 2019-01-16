Son Dakika Haberleri: Çığ ve Tipi Nedeniyle Eğribel Geçit Vermiyor

Çığ ve Tipi Nedeniyle Eğribel Geçit Vermiyor

1 saat önce

Giresun'un Şabinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde dün akşam meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunu açma çalışmaları devam ederken, ulaşım tek şeritten zaman zaman kontrollü olarak veriliyor.

Çığ ve Tipi Nedeniyle Eğribel Geçit Vermiyor, System.String[]
Giresun'un Şabinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde dün akşam meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunu açma çalışmaları devam ederken, ulaşım tek şeritten zaman zaman kontrollü olarak veriliyor.

Dereli istikametinden Pınarlar mevkiinde ve Şabinkarahisar istikametinden ise Tamdere mevkiinde iki yönlü olarak güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri mecbur kalmadıkça yolda ulaşıma izin vermiyor. Bazı araçlar ise yolcularıyla birlikte Tamdere mevkiinde bekletilirken, yoldan geri dönen vatandaşlar ise yol çalışmalarının ve çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle geri döndüklerini ifade ettiler.

Eğribel Tüneli'nin bölge için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan Şebinkarahisarlı dolmuş şoförleri "Tünel çalışmaları devam ediyor ancak henüz bitirilmiş değil. Bitirilmesi halinde bu tür ulaşım sorunları da yaşanmayacaktır" dedi.

Öte yanda 2 bin 200 rakımlı Eğribel geçidinde tipi nedeniyle yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Sivas, Çamoluk, Alucra, Giresun, Güncel
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