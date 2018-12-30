Son Dakika Haberleri: Çığda Şehit Olan Uzman Çavuş Dinç, Giresun'da Toprağa Verildi

Çığda Şehit Olan Uzman Çavuş Dinç, Giresun'da Toprağa Verildi

53 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç (26), memleketi Giresun'un Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çığda Şehit Olan Uzman Çavuş Dinç, Giresun'da Toprağa Verildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç (26), memleketi Giresun'un Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döken anne Zühre Dinç, "Oğlum neden konuşmuyorsun? Yılbaşı hediyelerini hazırlamıştım" diyerek ağıt yaktı.

?Şehit Uzman Çavuş Uzman Çavuş Salih Dinç için memleketi Giresun'un Dereli ilçesinde tören düzenlendi. İlçe belediye binasının önünde yapılan törene, şehidin annesi Zühre, babası Emrullah Dinç, sözlüsü Özlem Uçarcı, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, askerler ile binlerce kişi katıldı. Bazı vatandaşlar cenaze törenini çevredeki binaların üzerinden izledi. Kalabalık, şehidin acılı ailesine taziyelerini iletti.

ACILI ANNE: OĞLUM NEDEN KONUŞMUYORSUN

Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilirken şehidin annesi Zühre Dinç, kardeşleri ve yakınları ile nişanlısı Özlem Uçarı, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna sarılan Zühre Dinç, "Oğlum neden konuşmuyorsun? Yılbaşı hediyelerini hazırlamıştım" diyerek ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri askeri selamı verdikleri tabutu sarılarak öptü.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. İlçede öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Salih Dinç'in tabutu askerlerin omzunda tekbirler eşliğinde araca taşındı. Şehit Dinç'in cenazesi, Tepeküknarlı köyüne götürülerek aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

- Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:25 Kaynak: DHA

Giresun, Güncel
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