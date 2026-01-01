Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Artvin\'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı
01.01.2026 12:29
Artvin'de çoban Suat Temel'in hayatını kaybettiği çığ felaketinde kayıp olan diğer 2 çoban Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'yı arama çalışmalarının ikinci gününde bir acı haber daha geldi. Ekipler saat 16.00 sıralarında Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı. Bülent Gezer'i arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda dün öğle saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan 1'i Afganistan uyruklu 3 çoban için arama kurtarma çalışması başlattı.

Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 15 araç ve 100 personel tarafından sürdürülen çalışmalarda Ardanuç ilçesinde yaşayan besici Suat Temel'in cansız bedenine ulaşıldı, bini aşkın küçükbaş da güvenli bölgeye nakledildi. Temel'in cenazesi, bulunduğu alandan alınarak, ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına dün ara verildi.

Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

VALİ ERGÜN: KÜÇÜKBAŞLARIN TAHLİYESİ SAĞLANDI

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde koordine eden Vali Turan Ergün, "6 kişilik çoban grubu, sürüyle beraber çığ altında kaldı. Bunlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda 100 kişilik arama kurtarma ekibimiz sahada çalışma sürdürüyor. Çalışma sonucunda küçükbaşların tahliyesi sağlandı. Maalesef bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık" dedi.

Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

2 ÇOBAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Ekipler, çığ altındaki 2 çoban için arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Gece etkili olan kar nedeniyle iş makinelerin aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, termal kameraların da kullanıldığı aramalarda çobanlara ait henüz bir ize ulaşılamadı.

Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KAYIP ÇOBANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda meydana gelen, çoban Suat Temel'in yaşamını yitirdiği çığda, kar altında kalan 2 çobanın kimlikleri belli oldu. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü çobanların Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla olduğu bildirildi.

Bölgede bulunan Artvin Valisi Turan Ergün ile AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı da arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

BÖLGEDEN BİR ACI HABER DAHA GELDİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda ekipler saat 16.00 sıralarında çığ altında kalan çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3. Çoban Bülent Gezer'i ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

