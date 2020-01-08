Çiğli Belediyesi soğuklarda üniversite öğrencilerini unutmadı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi soğuklarda üniversite öğrencilerini unutmadı

6 saat önce

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin final sınavları boyunca öğrencilere destek amacıyla ulaşım ihtiyacının giderilmesi ve sıcak çorba dağıtılması için talimat verdi.

Çiğli Belediyesi soğuklarda üniversite öğrencilerini unutmadı, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin final sınavları boyunca öğrencilere destek amacıyla ulaşım ihtiyacının giderilmesi ve sıcak çorba dağıtılması için talimat verdi.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin final sınavları boyunca İZBAN Egekent çıkışından kampüse kadar olan yaklaşık bir kilometrelik yolu yürümemesi için çalışma başlattı. Başkan Gümrükçü ayrıca, soğuk havalarda finaller boyunca üniversitede sıcak çorba dağıtımını sağladı.


İzmir'in önemli üniversitelerinden biri olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile bir çok konuda işbirliği içinde olduklarını, birlikte bir çok protokole imza attıklarını hatırlatan Başkan Gümrükçü, "Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse, üniversite yönetimi ve öğrencilerle çok iyi bir iletişimimiz var. Yaptığımız ve yapmak istediğimiz çalışmalarda üniversitemizin akademik tavsiyelerine her zaman başvuruyoruz. Bunun yanı sıra belediye olarak yetkimiz ve imkanlarımız dahilinde üniversitemizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda en büyük sorunların başında İzban Egekent Durağı ile kampüs arasındaki ulaşımın uzaklığı var. Durak probleminin çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yakın çalışıyoruz; ama şimdilik öğrencilerimizi özellikle final sınavları boyunca soğuk havalarda üşütmemek için İZBAN Egekent Durağı Balatçık Mahallesi çıkışı ile kampüs arasına ring seferleri koyduk. Sabah iki saat ve öğleden sonra iki saat öğrencilerimizi taşıyoruz" dedi.


"Sıcak çorba ilgi gördü"


Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bu soğuk havalarda öğrencilerimizin içi ısınsın ve sınav telaşından kahvaltıyı yapmayı ihmal etmesinler diye finalleri boyunca sabah sıcak çorba ikramı yapalım dedik. Rektörümüz de kampüs içinde dağıtım yapmamıza izin verdi. Gerçekten çok duyarlı ve ilgili bir yaklaşımı var ve kendisine teşekkür ediyorum. Bugün sabah ben de İZBAN ile Egekent durağında inip öğrencilerle servise bindim. İhtiyaçlarını konuştuk. Onlara çorba ikram etmek istedim. Üniversite Genel Sekreteri Sayın Nurettin Memur ve Doç.Dr. Yasin Bulduklu bizleri karşıladı. Beraber öğrencilerimize çorba ikram ettik" dedi.


Öğrencilerden teşekkür


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri de ring hizmeti ve sıcak çorba servisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Öğrenciler, "Finallerimiz nedeniyle sabaha kadar ders çalışıyoruz. Havaların çok soğuduğu şu günlerde İZBAN durağından sonra bir kilometre yol yürüyorduk. Geçen haftadan itibaren servisin konulduğunu öğrenince çok sevindik. Üstüne bir de sıcak çorba ikramı içimizi ısıttı. Utku Başkana gerçekten çok teşekkür ediyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdi. - İZMİR

Çelebi, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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