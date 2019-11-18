Son Dakika Haberleri: Çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
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Çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karakaş köyünde Yaşar Özelçi'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevresindeki 5 eve sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine Arıcak Belediyesi ile Bukardi, Üçocak ve Erimli Belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 3 evde ağır hasar oluştu.

Yangında bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.

Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı Ferit Yıldırım köyde incelemelerde bulundu.

Çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Elazığ, Arıcak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:47 Kaynak: AA
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