Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı

23.05.2022 00:57
Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı

Karabük'te dükkan olarak kullanılan barakada çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı.

Karabük'te dükkan olarak kullanılan barakada çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı.

Olay, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dükkan olarak kullanılan Ali Öztürk'e ait barakada tamirat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Yangında, çeşitli giyim ve aksesuar malzemelerinin satıldığı dükkandaki çakmak gazı tüpleri bomba gibi patlamaya başladı. Patlayan gaz tüpleri çevredeki vatandaşları korkuturken, ihbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, işyeri sahibi ise yangında zarar görmeyen mallarını kurtarmaya çalıştı.

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: 'Bomba patlar gibi bir ses geldi' Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: 'Bomba patlar gibi bir ses geldi'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 01:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement