Karabük'te dükkan olarak kullanılan barakada çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı.

Olay, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dükkan olarak kullanılan Ali Öztürk'e ait barakada tamirat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Yangında, çeşitli giyim ve aksesuar malzemelerinin satıldığı dükkandaki çakmak gazı tüpleri bomba gibi patlamaya başladı. Patlayan gaz tüpleri çevredeki vatandaşları korkuturken, ihbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, işyeri sahibi ise yangında zarar görmeyen mallarını kurtarmaya çalıştı.

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK