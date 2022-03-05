Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı - Son Dakika
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Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı

05.03.2022 11:36

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının bugün yaya geçişlerine açıldığını bildirdi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının bugün yaya geçişlerine açıldığını bildirdi.

Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de Gürcistan hükümetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.

Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından sınır kapılarının bugün yolcu trafiğine açıldığını ifade eden Demirci, "Normalde kapılarımızın 1 Mart'ta açılması gerekiyordu ancak bazı nedenlerden dolayı bugüne sarktı. Bugün her iki kapıda da yolcu giriş-çıkışı yapılmaya başlandı." dedi.

Demirci, hafta sonu olması nedeniyle sınır kapılarında yoğunluğun olmadığını aktardı.

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı

YORUMLAR
500
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Çetin Demirci, Gürcistan, Ardahan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı - Son Dakika


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