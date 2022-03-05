Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yolcu trafiğine açıldı - Son Dakika

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının bugün yaya geçişlerine açıldığını bildirdi.

Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de Gürcistan hükümetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.

Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından sınır kapılarının bugün yolcu trafiğine açıldığını ifade eden Demirci, "Normalde kapılarımızın 1 Mart'ta açılması gerekiyordu ancak bazı nedenlerden dolayı bugüne sarktı. Bugün her iki kapıda da yolcu giriş-çıkışı yapılmaya başlandı." dedi.

Demirci, hafta sonu olması nedeniyle sınır kapılarında yoğunluğun olmadığını aktardı.