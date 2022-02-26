Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla masalsı yolculuk - Son Dakika

Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla masalsı yolculuk

KARS - Kars'ta, buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla masalsı yolculuk sürüyor.

Üzeri buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla masalsı yolculuk yapılıyor. Yaklaşık 5 atlı kızağın sıra halinde buz üzerinde vatandaşları gezdirmesi renkli görüntülere sahne oluyor. Bazı vatandaşlar ise çalan müzik eşliğinde halay tutarak oynuyor.

Özellikle Doğu ve Turistik Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelen vatandaşların soluğu Çıldır Gölü'nde alıyor. Arpaçay Kütük Evin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada üzeri tamamen buz tutmuş göl üzerine çıkıyor.

Bir süre göl üzerinde fotoğraf çekilen vatandaşlar, daha sonra atlı kızaklarla göl üzerinde gezinti yapıyor. Buz çatlama seslerinin korkusuyla gezinti yapan vatandaşlar heyecanlı anlar yaşıyor.

"Çok güzel bir duygu"

Yıllardır buz tutan gölün üzerine çıkmak istediğini belirten vatandaşlar, "Çok güzel bir duygu, senelerdir zaten buraya gelmek istiyorduk. Burada okumuştuk ama nasip olmamıştı. Bu yıl gelebildik. Herkesi bekliyoruz, Kars' gördükten sonra herkesin aşık olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir şehir" dedi.

"Doğa harikası bir yer"

İstanbul'dan Kars'a geldiğini ifade eden Bahar Gençkaya, "Çok güzel, çok etkilendik. Harika bir yer, doğa harikası, yani bu kadar muhteşem bir manzara olacağını tahmin edemiyorduk. Çok güzel değerlerimiz var inşallah kıymetini biliriz" diye konuştu.

Çeşitli illerden Kars'a gelen vatandaşlar Çıldır Gölü üzerinde gezmek ve atlı kızaklarla tur atmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Göl üzerinde atlı kızakla gezinti yaparken büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, buzdan gelen 'çıtırtı' sesiyle zaman zaman korkulu anlar yaşıyor.

Buzdan gelen 'çıtırtı' sesinden kısa süreliğine etkilenen vatandaşlar ise daha sonra halaylar çeker buz üstünde oynuyor.