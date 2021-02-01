Çıldır Gölünde buz üstünde heyecanlı drift ve atlı kızak keyfi - Son Dakika

Çıldır Gölünde buz üstünde heyecanlı drift ve atlı kızak keyfi

01.02.2021 10:32
Çıldır Gölünde buz üstünde heyecanlı drift ve atlı kızak keyfi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, güzelliğini sergilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, güzelliğini sergilemeye devam ediyor. Karşısında bulunan karla kaplı Kısır dağı, altında 'Türkiye'nin en büyük buz pisti' Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Ardahan il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, kızaklara binip göl üstünde gezinti yaparak doğal güzelliğin tadını doyasıya çıkarıyor. Özellikle, bölge insanının sıcakkanlı yaklaşımı ise ziyaretçileri buraya daha ait hissettiriyor.

Atlı kızak keyfi yaşayan Burak Taştan, "Çıldır gölü doğanın sunmuş olduğu bir şaheser gibi, çok mutlu oluyorsunuz burada" dedi. Taştan, "Ardahan'ın Çıldır ilçesi Akçakale adasındayız. Doğa harikası olan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yapıyoruz. Biz herkesi kışın yaşandığı Ardahan'ın Çıldır ilçesine ve bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır gölü son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor. Göl üzerinde atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç'ın otomobille yarışı ise izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

(Olgun Yıldız/İHA)

Çıldır Gölü, Türkiye, Ardahan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çıldır Gölünde buz üstünde heyecanlı drift ve atlı kızak keyfi - Son Dakika


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