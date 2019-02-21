Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki Çalışmalar Tamamlandı

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki Çalışmalar Tamamlandı

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na 5 bölümlü bir kontrol noktası eklendi, mobil x-ray cihazı ve 100 yeni kamera devreye alındı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki Çalışmalar Tamamlandı, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na 5 bölümlü bir kontrol noktası eklendi, mobil x-ray cihazı ve 100 yeni kamera devreye alındı.

Türkiye'nin Suriye'ye açılan en önemli sınır kapılarından olan ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle insanların ve yardım malzemelerinin geçiş merkezi haline gelen Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik önlemlerini artırmak ve işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sona erdi.

İdlib kentine açılan kapıya, 5 bölümlü yeni kontrol noktası eklenirken, kapının çevresine 100 güvenlik kamerası daha yerleştirildi. Tüm girişlerde manyetik kartlı sisteme geçildi.

Ülkelerine gönüllü olarak dönüş yapmak isteyen Suriyelilerin işlemlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi için tüm işlemler tek noktada birleştirildi.

Kapıda, Ticaret Bakanlığınca gönderilen mobil x-ray cihazının kullanımına da başlandı.

Son sistem teknolojiyle çalışan cihaz, araçların daha hızlı ve ayrıntılı taranmasına imkan tanıyor. Yeni cihazla birlikte günlük ortalama 400 aracın kontrol edilmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Reyhanlı, Hatay, Cilvegözü, Ekonomi
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