ÇİMSA ÇBK Mersin, Emlak Konut\'u Yendi

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mesut Öztürk, Batuhan Mert Gül, Mustafa Gürhan Soysal

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 11, Burke 18, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 17, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş 11, Geiselsoder 9

EMLAK KONUT: Jessica Thomas 25, Melek Uzunoğlu 2, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 6, Ndour 15, Ceren Akpınar 2, Delaere, Denise Karaoğlan, Ferda Yıldız 3, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan

1'İNCİ PERİYOT: 31-24

DEVRE: 55-42

3'ÜNCÜ PİRİYOT: 68-58

BEŞ FAUL ALAN: Thomas (Emlak Konut)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 84-78 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla 6'ncı galibiyetini alırken, Emlak Konut parkeden 2'nci kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Emlak Konut'tan Jessica Thomas oldu.