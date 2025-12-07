ÇİMSA ÇBK Mersin, Emlak Konut\'u Yendi

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Mesut Öztürk, Batuhan Mert Gül, Mustafa Gürhan Soysal
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 11, Burke 18, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 17, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş 11, Geiselsoder 9
EMLAK KONUT: Jessica Thomas 25, Melek Uzunoğlu 2, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 6, Ndour 15, Ceren Akpınar 2, Delaere, Denise Karaoğlan, Ferda Yıldız 3, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan
1'İNCİ PERİYOT: 31-24
DEVRE: 55-42
3'ÜNCÜ PİRİYOT: 68-58
BEŞ FAUL ALAN: Thomas (Emlak Konut)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 84-78 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla 6'ncı galibiyetini alırken, Emlak Konut parkeden 2'nci kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Emlak Konut'tan Jessica Thomas oldu.
