Çin-Avrupa Yük Treni Frankfurt'ta Yeni İş Fırsatlarının Önünü Açıyor

Denizyolu taşıma ücretlerinin görece yüksek bir seviyeye çıkması nedeniyle, Çin-Avrupa yük trenleri önemli bir alternatif haline gelecek.

FRANKFURT, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'den gelen üçüncü yük treni kısa süre önce Frankfurt'a varırken, Frankfurt'taki bir organize sanayi bölgesinin genel müdürü, trenin şehirde daha fazla iş fırsatı yaratacağına inandığını söyledi. Hoechst Frankfurt'taki bir organize sanayi bölgesinin genel müdürü olan Kawus Khederzadeh, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, hem denizyolu hem de havayolu taşımacılığında yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, Çin-Avrupa yük trenlerinin doğrudan bağlantı için farklı bir yol sunduğunu söyledi. Khederzadeh, "Trenler Frankfurt'taki lojistik sektörünün canlılığını artıracak ve daha fazla iş fırsatı yaratacak" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de Almanya'nın Duisburg kentine gidecek olan bir Çin-Avrupa yük treni Tuanjiecun İstasyonu'nda hareket etmeye hazırlanıyor, 1 Ocak 2021. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Çin'in Shenyang kentinden yola çıkan ve otomobil parçaları ile bileşenleri taşıyan bir yük treni, Çarşamba günü Frankfurt'un Hoechst bölgesine ulaştı. Bu, son 12 ayda Çin'den Frankfurt'a ulaşan üçüncü yük treni oldu. Çin-Avrupa yük trenleri Avrupa ülkelerinde çok sayıda varış noktasını düzenli seferlerle kat ederken, Frankfurt ile Çin'i bağlayan düzenli bir yük treni bulunmuyor. Avrupa kıtasının merkezinde bulunan Frankfurt, her türlü taşımacılık türünde Avrupa'daki diğer varış noktalarıyla iyi bağlantılara sahip. Khederzadeh, denizyolu taşıma ücretlerinin görece yüksek bir seviyeye çıkması nedeniyle, Çin-Avrupa yük trenlerinin önemli bir alternatif haline geleceğini söyledi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentinin Qinzhou Limanı'ndaki doğu demiryolu istasyonunda Çin-Avrupa yük trenine bir konteyner yükleyen bir vinç, 16 Ocak 2021. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)