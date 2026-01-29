BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Goldman Sachs Grubu Başkanı ve CEO'su David Solomon ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 28 Ocak 2026. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakan Yardımcısı, Goldman Sachs CEO'su ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?