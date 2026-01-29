Çin Başbakan Yardımcısı, Goldman Sachs CEO'su ile Görüştü

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Goldman Sachs Grubu Başkanı ve CEO'su David Solomon ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 28 Ocak 2026. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)