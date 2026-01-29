Çin Başbakan Yardımcısı, Goldman Sachs CEO'su ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Başbakan Yardımcısı, Goldman Sachs CEO'su ile Görüştü

29.01.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ding Xuexiang, Beijing'de David Solomon ile bir araya geldi; ekonomik işbirliği ele alındı.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Goldman Sachs Grubu Başkanı ve CEO'su David Solomon ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 28 Ocak 2026. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, David Solomon, Goldman Sachs, Ekonomi, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı, Goldman Sachs CEO'su ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
13:53
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:05:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı, Goldman Sachs CEO'su ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.