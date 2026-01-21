Çin Büyükelçisi ETÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çin Büyükelçisi ETÜ'yü Ziyaret Etti

Çin Büyükelçisi ETÜ\'yü Ziyaret Etti
21.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jiang Xuebin başkanlığındaki Çin heyeti, ETÜ'de iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret ederek akademik ve bilimsel iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Bir dizi temas ve görüşme gerçekleştirmek üzere Erzurum'da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Jiang Xuebin, beraberindeki heyetle birlikte ETÜ'yü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında yükseköğretim ve bilimsel alanlarda geliştirilebilecek iş birliği olanakları ele alındı.

ETÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Eyüphan Manay'ın yer aldığı toplantıda, Çin'in farklı bölgelerinde mühendislik alanında uzmanlaşmış üniversiteler ile ETÜ arasında kurulabilecek akademik ve bilimsel iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmede özellikle ortak araştırma projeleri, akademik değişim programları ve bilimsel bilgi paylaşımı gibi başlıklar üzerinde durulurken, Çin'de faaliyet gösteren firmalar ile üniversite-sanayi iş birliği kapsamında geliştirilebilecek olası ortaklıklar da gündeme geldi. Taraflar, teknoloji transferi, Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalı projeler üzerinden ilerleyebilecek iş birliği modellerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çin Büyükelçisi ETÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:50:20. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Büyükelçisi ETÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.