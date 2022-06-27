Hong Kong menşeli South China Morning Post gazetesinin haberinde de ülkenin güneyinde son 61 yılda kaydedilen en şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerin "evleri, ekili arazileri ve yolları yuttuğu" ifade edildi.

Yağmurlar Çongçing, Sıçuan ve Guicou, İç Moğolistan , Liaoning, Cilin, Şandong, Ciangsu ve Anhui , Hınan, Hubey ve Hunan 'ın dahil olduğu 12 bölgeyi etkisi altına aldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'de aşırı yağışlar on binlerce kişiyi olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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