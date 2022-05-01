Çin'de Çöken Binadan 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de Çöken Binadan 5 Kişi Kurtarıldı

01.05.2022 12:30
Çin'de Çöken Binadan 5 Kişi Kurtarıldı

CHANGSHA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinde Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında açıklanan ön rapora göre, Cuma günü eyalet merkezi Changsha'da çöken, sahibi tarafından inşa edilmiş konut binasından 5 kişi kurtarıldı, 23 kişi ise halen enkaz altında.

CHANGSHA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinde Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında açıklanan ön rapora göre, Cuma günü eyalet merkezi Changsha'da çöken, sahibi tarafından inşa edilmiş konut binasından 5 kişi kurtarıldı, 23 kişi ise halen enkaz altında. Kurtarılan 5 kişinin hızla hastaneye kaldırıldığı ve hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi. Polisin ön soruşturmasına göre olay mahalinde 39 kişi de kayıp. Olay Changsha'nın Wangcheng bölgesinde öğlen 12.24'te meydana geldi. 700 metrekare taban alanına sahip bina sekiz katlıydı. İlk katta bir dükkan bulunurken, ikinci katta bir restoran, üçüncü katta ise bir kafe işletildiği belirtildi. Dördüncü, beşinci ve altıncı katlarda misafirhanelerin yer aldığı binanın yedinci ve sekizinci katları ise şahıslara ait evlerden oluşuyor.

Kiracıların binada çeşitli seviyelerde tadilatlar yaptığı ancak binanın çökmesinin tam sebebinin halen araştırıldığı belirtiliyor. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına itfaiye, acil durum yönetimi ve kamu güvenliği departmanlarından 700'ün üzerinde personel katılıyor. Çöken kısımların uyguladığı basınç nedeniyle binanın tamamı her an devrilebilir. Bu nedenle bina, kurtarma ekipleri tarafından acil olarak güçlendirilirken, yakınlarda yaşayanlar ise güvenlik gerekçesiyle başka bölgelere nakledildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Changsha, 1 Mayıs, Hunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Çöken Binadan 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


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