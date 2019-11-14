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Çin'de ikinci Lippi dönemi sona erdi

6 saat önce

İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, alınan kötü sonuçların ardından Çin Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden istifa etti.

Çin'de ikinci Lippi dönemi sona erdi, System.String[]

İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, alınan kötü sonuçların ardından Çin Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden istifa etti.

Çin'in 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Suriye'ye 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen İtalyan teknik adam, "Takımın bu duruma gelmesinde payım çok büyük ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Çin'deki teknik direktörlük görevimi bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Grup liderlerinin doğrudan, ikinciler arasında ise en fazla puana sahip 4 takımın 3. tura çıkacağı Asya Elemeleri 2. turunda Çin, 4 maçın ardından A Grubu'nda topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. 12 puanlı Suriye ise grupta lider konumda bulunuyor.

Çin'i 2016-2019 yılları arasında da çalıştıran Lippi'nin görevine, takımının Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından geçen ocak ayında son verilmişti. İtalyan teknik adamla, mayıs ayında yeniden sözleşme imzalanmıştı.

Kulüp kariyerinde Juventus ile 5 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kaldıran Lippi, İtalya Milli Takımı'nı 2006 Dünya Kupası'nda zafere taşımıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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