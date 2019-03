Çin'de Üst Düzey İstişare Organının Yıllık Toplantıları Başladı

Çin'de yıllık meclis toplantıları, üst düzey istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) açılış oturumuyla başladı.

Ülke genelinden başkent Pekin'e akın eden 2 binden fazla delege, Tienanmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda (Parlamento Binası) Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang ve üst düzey yetkililerle ÇHSDK 13. dönem 2. yıllık toplantıları açılış oturumuna katıldı.



ÇHSDK Başkanı Vang Yang, burada sunduğu çalışma raporunda ÇHSDK'nin çevre kirliliği, yoksulluğu azaltmak ve yüksek kaliteli kalkınma için istişareler gerçekleştirdiğini belirterek "bir milyardan fazla nüfusa fayda sağlayacak her yönden müreffeh bir toplum inşa etmeyi hedeflediklerini" kaydetti.



Ülke genelindeki halk siyasi danışma konferanslarının Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Tayvan'daki Yoldaşlara Mesaj" etkinliğinin 40'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı konuşmayı anımsatan Vang, "Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarına kararlılıkla karşı çıktıklarını" belirterek Tayvan'daki siyasi parti, gruplar ve kişilerle iletişimi derinleştireceklerini söyledi.



Basın ordusundan delegelere yakın takip



Delege sayısının çoğunluğunu Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerinin oluşturduğu Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) aksine toplumun spor, sanat ve iş dünyası gibi birçok kesiminden isimlerin katıldığı ÇHSDK'nin açılış günü, renkli görüntülere sahne oldu.



Yüzlerce basın mensubunun toplantı için Büyük Halk Salonu'na girmeye çalışan delegeleri soru yağmuruna tutması, kimi zaman delegeler için medyaya poz verme fırsatı sağlarken, iş dünyasından gelen delegeler ile ünlü delegeler ise basının yoğun ilgisi nedeniyle meclise girerken zor anlar yaşadı.



Ülkedeki 56 etnik unsurdan gelen delegeler, geleneksel ve yöresel kıyafetleriyle ÇHSDK toplantısına katıldı.



Güvenlik arttı, yollar trafiğe kapandı



Çin'de "Lianghui" (Çifte Toplantılar) olarak da adlandırılan, her yıl mart ayında eş zamanlı yapılan ÇHSDK ve ÇUHK yıllık toplantıları öncesinde artan güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.



Pekin'de "Çifte Toplantılar" nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Kentte çatapat, havai fişek, kimyasal ve yanıcı maddelerin satışına geçici olarak kısıtlama getirilirken, toplantılar boyunca drone gibi düşük irtifada uçan küçük hava araçları ve balonların uçuşu yasaklandı.



ÇHSDK yapısı ve fonksiyonu



ÇKP'nin çatısı altında çok taraflı iş birliği ve siyasi danışma mekanizması oluşturmak için 1949'da kurulan ÇHSDK 2 bin 158 delegeden oluşuyor.



Delegelerinin 859'unu ÇKP üyeleri oluştururken, geri kalanlar ise Çin toplumundaki her kesimden temsilcileri ve ülkedeki ünlü simalardan oluşuyor.



Bir fikir forumu şeklinde hizmet veren ÇHSDK'deki siyasi danışmanların sunduğu öneri taslakları, ÇKP'nin aldığı reform kararlarını hayata geçirecek politikaların belirlenmesinde destekleyici rol oynuyor.



Ülkede en üst düzey yasama organı olarak görev yapan ÇUHK salı günü başlayacak.



ÇHSDK'nin kapanış toplantısının 13 Mart'ta yapılması planlanırken, ÇUHK'nin son toplantısının ise 15 Mart'ta düzenlenmesi öngörülüyor.

