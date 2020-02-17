Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geleneksel tedavilere başvuruluyor - Son Dakika
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Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geleneksel tedavilere başvuruluyor

6 saat önce

Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 2 bin yıllık geleneksel tedavi yöntemleri de deneniyor.

Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geleneksel tedavilere başvuruluyor, System.String[]

Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 2 bin yıllık geleneksel tedavi yöntemleri de deneniyor.

Bloomberg News'da yer alan habere göre, Hubey'deki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada kullanıldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." dedi.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, koronavirüsle mücadelede Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiğini açıklamıştı.

Japonya'da koronavirüs vakalarında artış

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede 91 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 510'a çıktığını duyurdu.

Açıklamada ülkedeki vakalardan 454'ünün Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunduğu kaydedildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1771'e yükselmiş, virüs bulaşan kişi sayısı da 71 bini geçmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg news, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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